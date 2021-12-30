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Телефонный разговор Путина и Байдена запланирован на 30 декабря на 23:30 мск

Звонок пройдет в закрытом для прессы режиме, отмечается в распространенном Белым домом графике американского президента
Президент США Джо Байден AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг на 15:30 (23:30 мск). Об этом свидетельствует распространенный в среду Белым домом график американского президента.

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"Президент [Байден] проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что звонок пройдет в закрытом для прессы режиме.

Ранее в среду представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн сообщила, что Байден рассчитывает в четверг провести телефонную беседу с Путиным и намерен обсудить ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические контакты с РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что Путин проведет телефонный разговор с Байденом поздно вечером в четверг.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
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