Телефонный разговор Путина и Байдена запланирован на 30 декабря на 23:30 мск

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина запланирован в четверг на 15:30 (23:30 мск). Об этом свидетельствует распространенный в среду Белым домом график американского президента.

"Президент [Байден] проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд тем, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что звонок пройдет в закрытом для прессы режиме.

Ранее в среду представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн сообщила, что Байден рассчитывает в четверг провести телефонную беседу с Путиным и намерен обсудить ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические контакты с РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что Путин проведет телефонный разговор с Байденом поздно вечером в четверг.