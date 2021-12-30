Китай испытывает недоверие к США на фоне постоянных провокаций

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Китай испытывает большое недоверие к США, поскольку Вашингтон постоянно идет на новые провокации и предпринимает действия, которые противоречат заявлениям американской стороны. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел КНР Ван И.

"Соединенные Штаты постоянно создают новые неприятности, нанося урон китайско-американским отношениям, - заявил он в интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая. - Действия США противоречат их заявлениям, что вызывает у людей серьезное недоверие".

По словам Ван И, в 2021 году Вашингтон "осознал, что ему не удастся путем давления заставить Пекин отступить". "Более того, США поняли, что они могут причинить вред себе [попытками оказать давление на Китай]", - добавил министр.

Глава МИД КНР отметил, что китайско-американские отношения еще могут вернуться в нормальное русло, однако для этого Соединенным Штатам "придется по-настоящему отказаться от идей притеснения и сдерживания Китая".