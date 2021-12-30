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Минобороны КНР отметило прорыв в межармейском сотрудничестве Китая и России

По словам представителя ведомства Тань Кэфэя, Народно-освободительная армия Китая стремится усилить военные контакты с соседями и намерена способствовать укреплению взаимного доверия

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. В китайско-российском межармейском сотрудничестве произошел прорыв. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

"Вооруженные силы Китая и РФ поддерживают высокий уровень отношений, мы добились прорыва в процессе осуществления стратегического взаимодействия между двумя странами, - сообщил он, выступая на последней в 2021 году пресс-конференции китайского оборонного ведомства. - Китайско-российское сотрудничество сохранило стабильность, несмотря на сложные "погодные условия".

По словам Тань Кэфэя, Народно-освободительная армия Китая стремится усилить военные контакты с соседями и намерена способствовать укреплению взаимного доверия. "Мы будем защищать подлинные принципы многостороннего сотрудничества, содействовать международным усилиям по контролю над вооружениями", - подытожил он.

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