МИД Китая предостерег от вмешательства в дела Гонконга

ПЕКИН, 30 декабря. /ТАСС/. Ни одна страна, организация или лицо не имеют права вмешиваться в дела Гонконга. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу задержания в Гонконге руководителей инфопортала Stand News.

"Ни одна страна, организация или лицо не имеет права вмешиваться в дела Гонконга. Под прикрытием свободы печати некоторые внешние силы делают безответственные высказывания в отношении действий полиции Гонконга, осуществляемых на основе закона. Это полностью искажает факты и вводит в заблуждение", - сказал он на регулярном брифинге.

Как указал он, полиция Гонконга совершила законный арест лиц, подозреваемых в сговоре с целью подстрекательства, и заморозила соответствующие активы. "Это необходимый и законный шаг с целью защиты верховенства закона и поддержания общественного порядка, это не имеет ничего общего со свободой печати или свободой слова", - добавил дипломат. Он также отметил, что все законные права жителей Гонконга, включая свободу печати, свободу слова и другие, полностью защищены в соответствие с законом. "Однако свобода печати и свобода слова не могут быть оправданием для преступных деяний", - указал Чжао Лицзянь, отметив, что те, кто нарушает закон, должны помнить о последствиях.

Ранее Блинкен выразил обеспокоенность задержанием в Гонконге бывших и действующих руководителей оппозиционного интернет-издания Stand News и призвал освободить их.

29 декабря свыше сотни полицейских на основании судебного ордера провели обыски в офисе Stand News, изъяв компьютеры, документацию и журналистские материалы. Одновременно были задержаны шесть бывших и действующих руководителей этого онлайн-издания, в квартирах которых тоже прошли обыски. Их подозревают в сговоре с целью публикации подстрекательских материалов, которые, как утверждается, направлены на разжигание ненависти и насилия в обществе.

Основанный в 2014 году Stand News является новостным порталом на китайском языке, который критикует действия властей. Он выступал в поддержку участников массовых антиправительственных протестов 2019 года.