Массовую эмиграцию с Украины в офисе Зеленского пояснили незрелостью государства

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Украинцы массово покидают свою страну из-за незрелости государства. Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию "Факты", опубликованном в четверг.

"Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух или трех лет. Он длительное время набирал свою актуальность. Даже не война послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан", - заявил Подоляк, комментируя информацию о том, что за 2021 год из страны уехали и не вернулись 600 тыс. граждан.

При этом представитель офиса президента подчеркнул, что не считает, что такой уровень эмиграции является "приговором" Зеленскому.