В офисе Зеленского заверили, что у него нет никаких отношений с Коломойским

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никаких отношений с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом сообщил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью изданию "Факты", опубликованном в четверг.

"Нет, Коломойский уже давно отделен от государства", - ответил Подоляк на вопрос, есть ли у Зеленского какие-либо отношения с Коломойским.

В то же время он не исключил, что бизнесмен продолжает оказывать влияние на украинскую политику, что не нравится главе государства. "Он [Коломойский], наверное, решает через парламент какие-то свои вопросы. У нас до сих пор там работают лоббистские группы. Не только у Игоря Валерьевича [Коломойского]. Их надо постепенно убирать. И президент в этом заинтересован", - отметил Подоляк.

Коломойский - владелец нескольких компаний на Украине, в том числе в нефтегазовой, энергетической, металлургической, авиационной и других отраслях. Он также является совладельцем медиахолдинга, в который входит телеканал "1+1". На нем выходят программы студии "Квартал 95", совладельцем которой был Зеленский.