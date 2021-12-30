В офисе Зеленского считают, что в его противостоянии с Ахметовым выиграет государство

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Противостояние между президентом Украины Владимиром Зеленским и крупнейшим украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым будет усиливаться, но завершится победой государства. Такое мнение выразил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

"Несомненно, выиграет государство. Да, интенсивность "боевых действий" будет увеличиваться. Но за счет чего? У олигархов не появится никакой интересной креативной идеи. Они ведь не смогут сказать публично: "Мы хотим оставаться монополистами и иметь право распоряжаться частными судами". Значит, они будут привлекать дополнительных субъектов легкого информационного поведения, скажем так, которые станут нападать на государство или на конкретных его представителей", - заявил Подоляк в опубликованном в четверг интервью изданию "Факты".

По его мнению, главный вопрос заключается в том, хватит ли у президента воли выдержать этот прямой личный удар. "Мой ответ очень простой: олигархи сильно недооценивают волевые качества Владимира Александровича Зеленского", - подчеркнул Подоляк.

Вместе с тем советник главы офиса президента отметил, что президент "в этом мировоззренческом противостоянии с бизнесменом ведет себя максимально корректно". "Владимир Александрович никогда не переходил в медийную войну, не позволял себе оскорблять Рината Леонидовича или другого крупного бизнесмена и не переносил это все в личную плоскость", - сказал он.

Зеленский 26 ноября на пресс-марафоне заявил, заявил о существовании записей, на которых неустановленные люди якобы с Украины и из России обсуждали госпереворот с участием Ахметова. Для этого, согласно их планам, будет выделен $1 млрд. При этом глава государства отметил, что не верит в участие бизнесмена в заговоре, и предположил, что его пытаются втянуть в войну против власти. Сам Ахметов назвал ложью информацию о заговоре.

Зеленский также неоднократно обвинял олигархов в том, что они ведут информационную кампанию по его дискредитации в подконтрольных СМИ, а также в причастности к созданию искусственного дефицита энергоресурсов в стране.