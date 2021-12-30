{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России не сомневаются в договороспособности ФРГ из-за заявлений о "Северном потоке - 2"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что в случае разночтений принципиального характера по газопроводу российские представители будут опираться на законодательство Германии

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия не видит оснований сомневаться в договороспособности властей ФРГ по "Северному потоку - 2". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

На эту тему
"Северный поток - 2" готов к запуску. Теперь слово за Европой
"Северный поток - 2" готов к запуску.

Комментируя по просьбе журналистов заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (она отмечала геостратегическую роль газопровода "Северный поток - 2", подчеркивая, что для нее он больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее охарактеризовал канцлер ФРГ Олаф Шольц), Захарова сказала: "На данном этапе оснований сомневаться в договороспособности официального Берлина мы не имеем в этом конкретном случае".

Дипломат уточнила, что в случае разночтений принципиального характера по газопроводу российские представители будут опираться на законодательство ФРГ. Она также отметила, что для России строительство "Северного потока - 2" являлось и является "исключительно экономическим проектом".

"Строительство "Северного потока" изначально было и неизменно продолжает оставаться исключительно экономическим проектом, начинанием, которое реализуется концерном "Газпром" с целью энергообеспечения Европы, с целью прибыли, извлечения выгоды на законных основаниях, привлечения всех заинтересованных стран к взаимодействию на понятных, законных, выгодных основаниях", - сказала Захарова.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Глава МИД ФРГ заявила о "длинном списке" санкций против РФ в случае эскалации на Украине
Анналена Бербок также выступила против поставок оружия Киеву
Читать полностью