В России не сомневаются в договороспособности ФРГ из-за заявлений о "Северном потоке - 2"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия не видит оснований сомневаться в договороспособности властей ФРГ по "Северному потоку - 2". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Комментируя по просьбе журналистов заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (она отмечала геостратегическую роль газопровода "Северный поток - 2", подчеркивая, что для нее он больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее охарактеризовал канцлер ФРГ Олаф Шольц), Захарова сказала: "На данном этапе оснований сомневаться в договороспособности официального Берлина мы не имеем в этом конкретном случае".

Дипломат уточнила, что в случае разночтений принципиального характера по газопроводу российские представители будут опираться на законодательство ФРГ. Она также отметила, что для России строительство "Северного потока - 2" являлось и является "исключительно экономическим проектом".

"Строительство "Северного потока" изначально было и неизменно продолжает оставаться исключительно экономическим проектом, начинанием, которое реализуется концерном "Газпром" с целью энергообеспечения Европы, с целью прибыли, извлечения выгоды на законных основаниях, привлечения всех заинтересованных стран к взаимодействию на понятных, законных, выгодных основаниях", - сказала Захарова.