Зеленского тревожит непоследовательность Запада по вопросу "Северного потока - 2"

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Команда президента Украины Владимира Зеленского считает, что партнеры Киева занимают непоследовательную позицию по вопросу газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию "Факты", опубликованном в четверг.

Подоляк заявил, что команду Зеленского, кроме прочего, тревожит "непоследовательность внешних партнеров". "Один из примеров, а их множество, - "Северный поток - 2", который существенно усилил глобальные позиции Российской Федерации", - привел он пример такой "непоследовательности".

К другим вопросам, которые беспокоят офис украинского лидера, Подоляк отнес конфликт в Донбассе и в целом вопрос безопасности, связав его с Россией. "Безусловно, [тревожат] ключевые вызовы. Первый - не законченная до сих пор война, неопределенность с позицией России с точки зрения глобальных рынков, то есть в целом европейская безопасность". Кроме того, он назвал "монополии в энергетике внутри страны" и "искривление медийного пространства". Подоляк, в частности, посетовал на то, что украинские медиа "не задают позитивную повестку", которая, по его мнению, отражала бы "то, чем Украина может стратегически гордиться".

Отвечая на вопрос, стали ли жить украинцы лучше в уходящем году, Подоляк сказал, что "люди находятся под сильным негативным медийным давлением, соответственно, они не объективны в оценке своего уровня качества жизни". "К сожалению, общая нервозная обстановка, созданная этим нагнетанием, не дает людям ощущения, что в стране все стабильно и надо двигаться вперед", - полагает он. При этом он попытался заверить, что команда Зеленского контролирует все процессы. "Куда двигается государство стратегически, мы понимаем", - утверждает он.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.