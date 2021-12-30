Посол Украины в США заявила, что Вашингтон учтет позицию Киева на переговорах с Россией

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Договоренность США и Украины о том, что все вопросы по Украине будут решаться совместно с Киевом, остается в силе. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, комментируя предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Эта договоренность действительно есть. Она закреплена в наших стратегических документах, которые нам удалось подписать в этом году и на новый уровень вывести наше стратегическое партнерство. И даже после <...> переговоров между президентом Байденом и президентом Путиным, и на всех других переговорах наши партнеры четко разговаривали с нами, <...> и не только обменивались информацией о том, что было во время переговоров, но также вместе мы обсуждали, какие есть пути выхода", - отметила Маркарова в беседе с украинской службой "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом).

Дипломат добавила, что Украина в целом ощущает "достаточно мощную и твердую поддержку" США.

Как в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, разговор президентов РФ и США состоится в четверг в 23:30 мск, он пройдет по телефону и не предполагает открытой части.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они 15 декабря были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.