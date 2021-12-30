СМИ: радикалы требуют посадить депутата Рады Киву за пророссийские высказывания

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Украинские националисты собрались в четверг у офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), требуя заключения под стражу депутата от этой партии Ильи Кивы за его пророссийские высказывания.

Как сообщил украинский информационный портал "Вести", радикалов возмутили слова Кивы в эфире телеканала "Россия 1" о том, что Украина должна быть в едином "славянском союзе" с Россией. По его информации, представители украинской партии националистического толка "Национальный корпус" (запрещена в РФ) планировали собраться у офиса ОПЗЖ, когда там будет проходить партийный съезд.

В самой партии заявили, что представители "Национального корпуса", "Правого сектора" (запрещен в РФ) и других радикальных организаций явились к ее офису "якобы в поисках членов ОПЗЖ" и обвинили власти в попытках оказать давление.