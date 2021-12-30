В ОПЗЖ заявили, что за митингом радикалов у ее офиса стоят власти страны

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что за митингом радикалов, которые собрались в четверг у ее офиса с требованием наказать ее члена, депутата Рады Илью Киву за его пророссийские высказывания, стоят власти Украины, пытающиеся таким образом отвлечь внимание от уничтожения свободы слова в стране.

"Представители "Национального корпуса", "Правого сектора" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) и других радикальных организаций явились к офису партии "Оппозиционная платформа - за жизнь". Якобы в поисках членов ОПЗЖ. На самом деле, чтобы отвлечь внимание общественности от преступных действий [президента Украины Владимира] Зеленского по уничтожению свободы слова. Сегодняшний митинг <...> служит неоспоримым доказательством того, что власть активно использует членов этих сомнительных организаций в собственных интересах и чтобы прикрывать свои преступные действия. Национал-радикалы в Украине давно превратились в инструмент Зеленского по сведению счетов с оппозиционными политиками", - говорится в заявлении партии, размещенном на ее сайте.

В ОПЗЖ считают, что митинг радикалов у ее офиса призван отвлечь внимание от параллельно проходящего в Киеве митинга представителей закрытых СМИ. "Тот факт, что молодчики из "Национального корпуса" якобы в поисках нашего однопартийца явились на [улицу] Большую Васильковскую, 23 в то время, как сам он выступал в прямом эфире на акции у офиса президента, свидетельствует лишь об одном: власть испугалась митинга в поддержку независимых СМИ и пытается таким образом сорвать его, отвлечь внимание от собственных преступных действий, используя ручных радикалов из "Национального корпуса", послушно обслуживающих интересы офиса президента", - говорится в заявлении.

"Внесудебную расправу, которую власть устроила над председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сегодня пытаются усилить моральным террором и физическим давлением на членов ОПЗЖ", - добавили в партии.

Санкции против СМИ

Во вторник Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о наложении санкций на три компании: медиахолдинг "Новости" депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака, в который входят оппозиционные каналы "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик", ООО "Тайм медиа", то есть телеканал "Первый независимый", ООО "Телепростир", то есть телеканал "Укрлайв". Последние два принадлежат депутату Рады от ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Меры введены на пять лет и фактически являются запретом работы телеканалов. Украинские провайдеры уже начали блокировать их вещание.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении к "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик" и их владельцу Козаку санкций сроком на пять лет. Телеканалы тогда заявили, что считают указ политической расправой, а в ОПЗЖ назвали это актом узурпации власти. После закрытия каналов журналисты создали новый - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля. Следуя указанию властей, через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание. 9 ноября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о незаконности отключения телеканала "Первый независимый" и разрешил возобновить спутниковое вещание канала.