Новое правительство Нидерландов приступит к работе 10 января

ГААГА, 30 декабря. /ТАСС/. Новый кабинет министров Нидерландов сможет начать свою работу с 10 января 2022 года. Соответствующее заявление распространило в четверг правительство страны.

В новом кабинете будет 20 министров и 9 статс-секретарей. Ожидается, что Марк Рютте, находящийся у власти с 2010 года и возглавляющий Народную партию за свободу и демократию (НПСД), останется на посту премьер-министра. В течение первой недели после Нового года он проведет беседы с каждым из претендентов на пост министра или статс-секретаря, после чего 10 января новое правительство сможет приступить к исполнению своих обязанностей.

Как свидетельствуют опубликованные документы, Хуго де Йонге, являющийся и. о. вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта и отвечающий, в числе прочего, за борьбу с пандемией коронавируса, оставит свой пост. Это связано с тем, что данная должность перейдет от партии "Христианско-демократический призыв" (ХДП) к партии "Демократы-66" (Д-66), занявшей второе место (после НПСД) в результате выборов 17 марта. Аналогичная ситуация сложилась вокруг поста министра финансов. Местные СМИ утверждают, что эта должность, занимаемая Вопке Хукстрой из ХДП, перейдет к лидеру Д-66 Сигрид Каг. Сами "Демократы-66" эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

Данный процесс формирования правящей коалиции стал самым долгим в истории Нидерландов. Переговоры между партиями продолжались почти 300 дней после выборов. В конечном счете в состав коалиции вошли те же партии, что и в 2017 году: НПСД, Д-66, ХДП и "Христианский союз".

Рютте, который возглавит уже четвертое подряд голландское правительство, на данный момент является самым опытным главой правительства среди всех стран ЕС вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (также пришедшим к власти в 2010 году). А в августе следующего года он может побить рекорд Рууда Любберса (1939-2018) в качестве дольше всего находящегося на своем посту премьер-министра Нидерландов.