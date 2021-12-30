В ООН подтвердили перенос конференции ДНЯО на неопределенный срок

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая должна была состояться в начале 2022 года, перенесена, новую дату ее проведения пока не определили, подтвердил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что организаторы конференции вновь перенесли проведение мероприятия из-за угрозы распространения нового коронавируса. "По последним данным, она [конференция] перенесена", - сказал зампредставителя главы всемирной организации и добавил, что окончательное решение по вопросу было принято в четверг утром.

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проводится раз в пять лет. Десятая встреча должна была пройти в Нью-Йорке в мае 2020 года, но из-за пандемии была перенесена. Ожидалось, что она состоится с 4 по 28 января 2022 года.