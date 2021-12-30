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Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Министры иностранных дел обменялись мнениями по ситуации в регионе и ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении

БАКУ, 30 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону ситуацию в регионе и нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщила в четверг пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Министры обменялись мнениями по ситуации в регионе и ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Кроме того, обсуждалось прошедшее в Москве учредительное заседание формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Иран, от участия в формате отказалась Грузия - прим. ТАСС) и встреча азербайджанских и армянских общественников", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Лавров и Байрамов обсудили также актуальную повестку азербайджано-российских отношений и другие вопросы.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
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