Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

БАКУ, 30 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону ситуацию в регионе и нормализацию отношений между Баку и Ереваном, сообщила в четверг пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Министры обменялись мнениями по ситуации в регионе и ходу реализации трехсторонних заявлений лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Кроме того, обсуждалось прошедшее в Москве учредительное заседание формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Россия, Турция, Иран, от участия в формате отказалась Грузия - прим. ТАСС) и встреча азербайджанских и армянских общественников", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Лавров и Байрамов обсудили также актуальную повестку азербайджано-российских отношений и другие вопросы.