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Секретарь СНБО заявил, что Украина не видит угрозы агрессии со стороны России

По словам Алексея Данилова, оснований для объявления чрезвычайного положения на Украине пока нет
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов paparazzza/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
© paparazzza/Shutterstock/FOTODOM

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Украина в настоящий момент не видит большой опасности и большого скопления военных у своих границ, а также не наблюдает угроз "агрессии" со стороны России. Об этом в четверг на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах", - отметил он, добавив, что также не наблюдается и большого скопления иностранных военных.

По его словам, не вызывает беспокойства и ситуация на границе с Россией. "Угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день не видим", - заверил он.

Оснований для объявления чрезвычайного положения на Украине, добавил Данилов, пока нет.

"Риски могут быть, но на сегодняшний день мы не видим таких ситуаций. Поэтому вводить [чрезвычайное] положение и пугать общество не надо. Ситуация контролируется, мы понимаем, что происходит", - сказал он.

Секретарь Совбеза заверил, что если будут обстоятельства для объявления чрезвычайного положения, то власти проинформируют об этом население. "Сейчас таких обстоятельств нет, - заверил он. - Мы не видим сегодня прямой угрозы для нашего государства".

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