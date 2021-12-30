Демонтированные в Вирджинии памятники конфедератам отдадут музею афроамериканской истории

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Памятники деятелям Конфедеративных Штатов Америки (КША), демонтированные ранее в американском городе Ричмонд (столица Вирджинии), могут передать местному музею афроамериканской истории. Как пишет в четверг агентство Associated Press, соответствующая предварительная договоренность была достигнута между властями штата и его столицы.

Согласно плану, который еще должен быть утвержден городским советом Ричмонда, музей в сотрудничестве с другими культурными учреждениями города должен будет определить дальнейшую судьбу монументов.

Конфедерация южных штатов со столицей в Ричмонде существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено. Уже после окончания войны памятники деятелям конфедерации были установлены во многих южных штатах и остаются там до сих пор. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.

На фоне массовых акций протестов против расизма, проходивших в прошлом году в США, волна сносов памятников политическим деятелям прошлого, так или иначе связанным с рабством и колониализмом, охватила страну с новой силой. Во многих случаях протестующие сносили или уродовали монументы деятелям КША. В ряде городов местные власти сами принимали решение избавиться от вызывающих противоречия в обществе монументов. В частности, в сентябре этого года в Ричмонде демонтировали самый известный памятник главнокомандующему армии КША генералу Роберту Ли (1807-1870). Статуя генерала Ли была установлена в Ричмонде в 1890 году. Она считалась произведением искусства и была внесена в Национальный реестр исторических мест США, однако темнокожее население с момента появления монумента считало его символом расизма. Памятник Ли также планируется передать музею афроамериканской истории.