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Секретарь Совбеза Украины анонсировал проверку поставок вооружения армии с 2017 года

Алексей Данилов сообщил, что поступило "поручение кабмину создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания"

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству создать межведомственную группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания войскам страны в 2017-2021 годах. Об этом в четверг сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Было поручение кабинету министров создать межведомственную рабочую группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания в наше войско в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО 30 декабря.

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