Власти Украины одобрили программу обустройства границы с РФ

КИЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил новую программу усиления защиты границ страны, прежде всего с Россией и Белоруссией, предусматривающую финансирование в размере 36,3 млрд гривен ($1,33 млрд). Об этом сообщило в четверг агентство РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу страны.

"Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью", - приводит агентство данные, полученные в ответ на запрос агентства от администрации Госпогранслужбы.

Ориентировочный объем финансирования из госбюджета на выполнение программы составляет 36,3 млрд гривен ($1,33 млрд), сообщает агентство. По планам украинских властей, в 2022 году предполагается обустроить 1 676 км границы с РФ и 1 084 км границы с Белоруссией. До 2024 года также будет обустроена граница с Молдавией и со странами ЕС. Украинское правительство считает, что выделенные на обустройство границы средства должны окупиться, поскольку, по его расчетам, это приведет к уменьшению потерь госбюджета от контрабанды на 100-150 млрд гривен ($3,67-5,5 млрд) в год. Выполнять программу будут Госпогранслужба, министерство инфраструктуры и областные администрации.

Между тем министр внутренних дел Украины Денис Монастырский ранее называл более скромные оценки стоимости обустройства границы с Россией и Белоруссией. В октябре Монастырский сообщил, что Украина планирует в течение 2022-2023 годов направить на эти цели 17 млрд гривен (около $630 млн).

Нынешняя программа обустройства границ Украины придет на смену предыдущей, известной как проект "Стена". В 2014 году занимавший в то время пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк представил этот проект как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. километров. В мае 2021 года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко сообщал о том, что украинская сторона в рамках проекта "Стена" обустроила около 400 км противотанковых рвов на границе с Россией, а также 330 км рокадной дороги, установила 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен (около $623 тыс.) при реализации проекта "Стена". В 2017 году были задержаны восемь человек по подозрению в коррупции при проведении работ по обустройству границы Украины. Согласно версии следствия, ряд чиновников Госпогранслужбы Украины и представителей бизнеса завышали объем фактически выполненных работ, а также привлекали фиктивные компании для вывода средств, выделенных на строительство. Кроме того, в документах указывались работы, которые вообще не выполнялись.