Премьер Молдавии высказалась против прямых переговоров с лидером Приднестровья

КИШИНЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица скептически восприняла предложение лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского обсудить всеобъемлющее урегулирование конфликта между двумя берегами Днестра на личной встрече с президентом республики Майей Санду. Комментируя эту инициативу в интервью телеканалу Moldova 1 в четверг, она предложила обсудить данные вопросы на межминистерском уровне.

"Мы сожалеем, что приднестровская сторона не использует существующие форматы для переговоров, а решила выступить с этими письмами напрямую", - сказала Гаврилица, отметив, что этими вопросами занимается Бюро по реинтеграции правительства Молдавии, а также совместные межминистерские рабочие группы.

Премьер также заявила, что не верит в искренность писем, которые были направлены лидерами Приднестровья в адрес президента Молдавии, правительства и парламента. "Эти инициативы не соответствуют действиям. Сначала необходимо продемонстрировать активность в рамках групп по укреплению доверия", - считает она.

На прошлой неделе Красносельский сделал громкое заявление, предложив Санду "начать обсуждение всеобъемлющего урегулирования конфликта". Ранее Тирасполь категорически отказывался выносить этот вопрос на переговоры, предлагая сконцентрироваться на ликвидации барьеров и мерах по укреплению доверия через налаживание сотрудничества в сферах транспорта, телекоммуникаций, финансов. На вопросах всеобъемлющего урегулирования традиционно настаивали в Кишиневе. Кроме того, Красносельский призвал как можно скорее возобновить переговоры в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Эту инициативу приветствовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая призывала Молдавию позитивно откликнуться на предложение Красносельского.

Переговоры по приднестровской проблематике начали пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года, а в 2020 и 2021 годах стороны не смогли провести ни одного раунда переговоров в формате "5+2". В подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между Кишиневом и непризнанной республикой. Более того, власти Приднестровья обвинили Молдавию в давлении и невыполнении договоренностей, а также приостановили в ответ действие ряда соглашений.

После избрания на президентский пост Санду в прошлом году сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и заявила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья, как это делали ее предшественники.