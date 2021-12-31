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Переговоры Путина и Байдена
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Байден заявил, что Запад даст решительный ответ, если "Россия вторгнется на Украину"

Президент США также призвал РФ к деэскалации напряженности с Украиной
Президент США Джо Байден EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Вашингтона и его союзников к решительному ответу в случае, если Россия "вторгнется на Украину". Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину", - написала она.

Байден заявил Путину, что серьезный прогресс на переговорах возможен только в условиях деэскалации - Белый дом.

Дипломатиеские контакты

Как отметила Псаки, Байден выразил поддержку дипломатическим контактам с РФ в рамках диалога по стратегической стабильности, а также по линии Совета Россия - НАТО и ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что считает ощутимый прогресс возможным лишь в условиях деэскалации напряженности.

"Президент Байден также выразил поддержку дипломатическим усилиям", - отметила Псаки. "Президент Байден подчеркнул, что осязаемый прогресс в рамках этого диалога может иметь место только в условиях деэскалации, а не эскалации", - добавила она.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияБайден, ДжоПсаки, ДженПереговоры Путина и Байдена
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