В администрации США заявили, что на переговорах с РФ будут и согласия, и противоречия

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга заявил журналистам в четверг на специальном брифинге, посвященном состоявшейся беседе лидеров РФ и США.

"Оба лидера признали, что, вероятно, будут как области, где мы можем достичь значимого прогресса, так и области, где согласие может быть невозможным. Предстоящие переговоры более четко определят контуры обеих этих категорий. Для этого дипломатия и нужна", - сказал он.

"На протяжении последующих десяти дней перед переговорами мы продолжим интенсивные консультации с нашими союзниками и партнерами, в том числе сообщим о состоявшемся разговоре партнерам и союзникам по НАТО и властям Украины", - добавил американский чиновник.

О ситуации на российско-украинской границе

Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за ситуацией на российско-украинской границе, заявил представитель американской администрации.

"Мы намерены продолжать очень внимательно следить за передвижениями и сосредоточением российских войск на границе с Украиной и готовиться к любым решениям, которые в конечном счете примет президент России", - сказал он. Представитель американской администрации добавил, что в настоящее время относительно развития ситуации на границе РФ и Украины США "будут фокусироваться на действиях, а не на словах [российского руководства]".

О тоне взаимодействия США и РФ

Прошедшие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена были призваны установить тон взаимодействия двух стран на предстоящих переговорах двух стран в Женеве по гарантиям безопасности, заявил он.

"Первоочередной целью звонка было, по сути, установить тон дипломатического взаимодействия", - сказал он.

О возможности достичь значимого прогресса

Президенты России и США в ходе телефонного разговора подтвердили, что на предстоящих переговорах по безопасности будут как области, где можно достичь значимого прогресса, так и направления, по которым согласие может быть невозможно, отмептил представитель вашингтонской администрации.

"Оба лидера признали, что, вероятно, будут как области, где мы можем достичь значимого прогресса, так и области, где согласие может быть невозможным. Предстоящие переговоры более четко определят контуры обеих этих категорий. Для этого дипломатия и нужна", - сказал он.

О деэскалации напряженности путем дипломатии

Джо Байден в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным говорил как о возможности деэскалации напряженности путем дипломатии, так и о потенциальных экономических санкциях, заявил представитель вашингтонской администрации.

"Президент Джо Байден изложил два пути, два аспекта подхода США, которые зависят от российских действий в предстоящий период. Первый - это путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации, - сказал чиновник. - Другой путь в большей степени сфокусирован на сдерживании, включая серьезные издержки и последствия, если Россия выберет вариант вторжения на Украину. Эти издержки включают экономические меры".

О НАТО

Соединенные Штаты продолжают считать, что другие страны сами вправе принимать решения о возможном присоединении к НАТО, несмотря на мнение России о потенциальном дальнейшем расширении Североатлантического альянса, заявил чиновник.

"По затронутому вами вопросу, касающемуся НАТО, наша позиция совершенно ясна. Эти решения предстоит принимать суверенным странам. Разумеется, в консультациях с альянсом. А не другим", - утверждал данный представитель исполнительной ветви власти США.

США считают, что нынешняя беседа Путина и Байдена была содержательной и серьезной - американский чиновник.

Путин и Байден согласовали последовательность переговоров по безопасности в Европе - американский чиновник.

США считают, что страны, несмотря на мнение РФ, сами вправе принимать решения вместе с НАТО о вступлении в этот альянс - американский чиновник.