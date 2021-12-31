СБ ООН продлил на четыре года мандат своего механизма по борьбе с терроризмом

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил в четверг резолюцию, предусматривающую продление до 31 декабря 2025 года мандата Исполнительного директората Контртеррористического комитета (КТК) Совбеза. Голосование прошло в режиме видеоконференции.

Данная структура отслеживает выполнение странами ключевых положений базовых антитеррористических резолюций Совбеза - 1373 и 1624. Первый документ, принятый после терактов в США в 2001 году, постановляет, что все страны должны предотвращать и объявить вне закона финансирование террористических актов и поддержку лиц и организаций, замешанных в этой деятельности. В резолюции 1624 2005 года содержится призыв к государствам бороться с подстрекательством к терроризму.

Совбез ООН постановил в четверг, что Исполнительный директорат продолжит действовать как политическая миссия в рамках политики КТК до 31 декабря 2025 года, а также поручил провести промежуточный обзор деятельности этого подразделения к 31 декабря 2023 года.

Исполнительный директорат Контреррористического комитета СБ ООН проводит анализ докладов стран в таких областях, как борьба с финансированием терроризма и связанные с этим законодательные меры, пограничный и таможенный контроль, правоохранительная деятельность, безопасность на транспорте, контроль за торговлей оружием, а также соблюдением прав человека.