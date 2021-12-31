В Европарламенте призвали к более активному участию ЕС в переговорах по безопасности с РФ

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"То, что диалог между западным сообществом и руководством России снова все активнее ведется, является важным шагом вперед. При этом по большей части неприемлемые требования Кремля не составляют основу переговоров", - утверждал Вебер в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke. "Дискуссия должна идти на равных, она должна уважать интересы и суверенитет всех государств", - заявил он.

Вебер считает, что "ЕС на переговорах о будущей архитектуре безопасности в Европе должен сидеть за столом в качестве одной из основных сторон". "Мы должны быть не просителем, а фактором власти. Это возможно только в том случае, если у всех государств ЕС будут воля к этому и единодушие, а не так, как на последнем саммите ЕС касательно темы России", - сказал политик.

В ночь на пятницу президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого, в частности, согласовали последовательность переговоров по безопасности в Европе. 10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.