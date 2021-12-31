Китай заявил, что испытывает позитивные ожидания по поводу сотрудничества с РФ в 2022 году

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Китая высоко оценивают заявление президента России Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с РФ в 2022 году. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

"Китайская сторона высоко оценивает позитивное высказывание президента Путина о сотрудничестве между нашими странами, - сообщил он на брифинге, комментируя поздравительную новогоднюю телеграмму, направленную российским лидером председателю КНР Си Цзиньпину. - У нас много ожиданий по поводу развития отношений между Китаем и Россией в 2022 году".