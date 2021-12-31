"Кремль настаивает на гарантиях безопасности". Мировые СМИ о разговоре Путина и Байдена

The Washington Post : "Российский президент Владимир Путин предупредил во время состоявшегося в четверг телефонного разговора с президентом Джо Байденом, что введение любых новых санкций в отношении России вследствие кризиса вокруг Украины способно привести "к полному разрыву отношений" между Москвой и Вашингтоном, о котором будут сожалеть потомки. Об этом сообщил помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. По его словам, Путин выступил с таким предупреждением во второй за месяц беседе с Байденом после того, как американский лидер повторил, что Москва может столкнуться с беспрецедентными жесткими санкциями со стороны Вашингтона и его союзников, если осуществит вторжение на Украину...

В ночь на 31 декабря состоялся телефонный разговор главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Иностранные журналисты отмечают, что переговоры прошли по инициативе российской стороны, однако и Вашингтон заинтересован в обмене мнениями накануне консультаций в Женеве. По итогам беседы двух лидеров мы выбрали самые интересные публикации мировых СМИ об этом событии.

NPR : "Путин хочет получить письменные гарантии, что Украина не будет принята в НАТО. Он также хочет, чтобы западные силы и вооружения были выведены из других бывших советских республик. США и их союзники отказались предоставить подобные гарантии, но официальные лица Белого дома заявили, что готовы выслушать опасения России касательно НАТО... Нет ясности, возможно ли решение, способное удовлетворить требования Путина и предотвратить войну".

Politico : "Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что введение Соединенными Штатами "беспрецедентных санкций" против России может привести к "полному разрыву отношений". Однако российская сторона, которая в предыдущие дни угрожала тем, что шаги, направленные на включение Украины в НАТО, могут спровоцировать войну в Европе, судя по всему, настроилась на позитивный тон после состоявшейся по телефону беседы".

The New York Times : "50-минутный телефонный разговор, который запросил Путин и который обе стороны охарактеризовали как деловой, завершился без прояснения намерений президента России. Он сосредоточил порядка 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной и огласил требования к НАТО и США, однако, по всей видимости, не принял решения, отдавать ли приказ о начале вторжения... Требования России настолько широки, что многие политические аналитики считают их нереалистичными, расценивая как разменную монету для России или как оправдание для войны, когда российские требования будут неизбежно отвергнуты".

Белый дом отвергает такие запреты на членство в НАТО, заявляя, что все суверенные страны должны сохранять право принимать решения относительно своей безопасности".

Звонок, инициированный Путиным и продолжавшийся 50 минут, был сделан в то время, когда Кремль наращивает давление на Запад, добиваясь заключения новой масштабной сделки по европейской безопасности, после стягивания войск к границе с Украиной и очередного запуска гиперзвуковых ракет с целью подкрепления своих требований. Путин настаивает на скорейшем принятии предложенного им договора по гарантиям безопасности, предусматривающего запрет на вступление в НАТО когда-либо Украины и на дальнейшее расширение на восток этого военного альянса, находящегося под командованием США. Путин обвиняет страны Запада в посягательстве на границы России посредством проведения военных учений в районе Черного моря, а также превращения Украины в антироссийский плацдарм...

Associated Press: "Кремль все жестче настаивает на гарантиях безопасности и проводит тестовые запуски гиперзвуковых ракет для того, чтобы подчеркнуть свои требования... Эти требования еще будут обсуждаться на переговорах в Женеве, однако остается неясным, что Байден хочет предложить Путину в обмен на преодоление кризиса, если вообще готов что-то предлагать".

Bloomberg: "США и их союзники угрожали Москве жесткими экономическими ответными мерами, если российские солдаты двинутся на Украину, но эти предостережения показывают, что Запад в настоящее время готов действовать только в определенных рамках. Об отправке своих военных на Украину никто не говорит".

Великобритания

Financial Times: "Телефонный разговор, который был организован по запросу Москвы и о котором было сообщено в среду, стал последним в череде дипломатических усилий по урегулированию того, что было названо "кризисным моментом" на фоне стягивания Россией примерно 100-тысячной армии на восточной границе Украины. Он также предшествовал переговорам между Вашингтоном, Москвой и членами НАТО, намеченными на начало января, на которых Россия намерена продавливать "гарантии безопасности", чтобы ограничить расширение НАТО в Европе".

Франция

Le Monde: "Москва в преддверии российско-американских консультаций 10 января в Женеве не устает повторять, что считает приоритетными переговоры по двум соглашениям, восстанавливающим равновесие и архитектуру безопасности в Европе. Для Кремля безопасность России подразумевает запрет любого расширения НАТО и прекращение западной военной активности вблизи российских границ - зоны, которую Москва считает сферой своего влияния. По мнению России, только выполнение этих требований может предотвратить усиление напряженности. Россия считает поддержку Соединенными Штатами, НАТО и ЕС Украины прямой угрозой своей безопасности и своим интересам".

Италия

La Repubblica: "Это новая попытка встать на трудный путь, ведущий к оттепели, по деликатному украинскому вопросу в преддверии переговоров между НАТО и Россией... Соединенные Штаты и Европа неоднократно заявляли, что они обеспокоены расширением российского военного присутствия на границе с Украиной. Россиян, в свою очередь, раздражают маневры НАТО вблизи украинской границы и в Черном море.

Москва направила Вашингтону два предложения по обеспечению правовых гарантий безопасности. Они запретят НАТО расширяться дальше на восток, включая другие бывшие советские республики, особенно Украину (чего не хочет даже Байден), и размещать ракеты на границах России... Байден, который всегда считал, что дипломатия - это путь к урегулированию конфликтов, с готовностью согласился на переговоры".

Германия

Neue Osnabruecker Zeitung: "Не только Россия отвернулась от Запада, но и Турция пошла своим собственным путем. Ведущие западные политики больше не желают ездить в Китай, а представителей китайского руководства уже давно не увидишь в ЕС. Британцы покинули Евросоюз, восточноевропейские страны также его дичатся.

В этой связи было бы слишком поверхностным мнение, что Россия несет одностороннюю ответственность за разногласия с США и ЕС. После того, как ее многолетнее стремление к партнерству осталось незамеченным, Москва пошла на смену курса, что наблюдается и в других регионах мира. Нет причины жаловаться на это, ведь был как минимум десяток возможностей не допустить такой ситуации".

Handelsblatt: "Байден, который ответил на звонок в своем частном доме в штате Делавэр, имел преимущество во времени: для него был только полдень, а в Москве уже приближалась полночь. Но Путину пришлось с этим смириться. В конце концов именно Кремль запросил телефонный разговор, а Белый дом определил рамки. Американская сторона так же очень заинтересована в обмене мнениями. Правительство США надеется, что все-таки сможет внести разрядку в кризисную ситуацию на границе России и Украины".

Япония

Yomiuri shimbun: "Лидеры двух стран договорились продолжить переговоры, но разрыв в позициях между ними большой, и неясно, приведет ли это к ослаблению напряженности. Россия призывает Соединенные Штаты и Европу дать обещание, что Украина не будет присоединяться к НАТО. После переговоров высокопоставленные представители правительства США заявили журналистам, что оба лидера признают наличие областей, где можно ожидать значительного прогресса, однако есть пункты, где достижение согласия, вероятно, невозможно".

NHK: "На январь запланированы консультации по безопасности между США и Россией, и обе стороны надеются переломить ситуацию в свою пользу дипломатическим путем".

Китай

"Синьхуа": "Несмотря на то, что в ходе телефонного разговора Путина с Байденом стороны не достигли прорыва и у них осталось множество противоречий, беседа президентов продемонстрировала, что они заинтересованы в диалоге, нацеленном на предотвращение дальнейшей эскалации напряженности".

China Daily: "Москва напоминает европейским странам - членам НАТО, что они зависят от России на 40% по импорту газа и ухудшение нынешней кризисной ситуации, несомненно, приведет к росту стоимости энергоносителей, которая находится и без того на высоком уровне. Подобное переплетение взаимных интересов - одна из причин, в силу которых стороны могут воздержаться от конфронтации и использовать переговоры, чтобы устранить расхождения путем хладнокровной дипломатии".

Индия

Indian Express: "Телефонный разговор Путина и Байдена заложил основу для взаимодействия между странами на более низком уровне... Тон разговора президентов России и США был охарактеризован официальными лицами с обеих сторон как "серьезный". При этом ни одна из сторон не сообщила о значительном прогрессе на пути к урегулированию или о каких-либо договоренностях".

Израиль

Maariv: "Москва, обеспокоенная перевооружением Украины с помощью Запада, ранее заявляла, что хочет иметь юридические гарантии того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и что определенные наступательные вооружения не будут переданы Украине или другим соседним странам. Кремль заявил, что Байден, похоже, согласен с Путиным в том, что Москве нужны некоторые гарантии безопасности со стороны Запада".