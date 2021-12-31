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Глава МИД Венгрии заявил, что гордится орденом Дружбы за вклад в развитие отношений с РФ

Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия и народ страны получили много пользы от успешного сотрудничества с Россией

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что очень гордится орденом Дружбы, которым он был награжден указом президента РФ Владимира Путина.

"Я очень горжусь этой наградой, и я очень благодарен президенту [России], который наградил меня, и министру иностранных дел, моему коллеге [Сергею Лаврову], который вручил эту награду вчера", - сказал он в интервью RT.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия и венгерский народ получили много пользы от успешного российско-венгерского сотрудничества. Глава венгерского МИД назвал 2021 год самым успешным в истории взаимодействия двух стран.

Указ президента России о награждении Сийярто был подписан 18 ноября 2021 года. Как отмечалось в документе, глава МИД Венгрии награжден за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества.

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