Германские политики указали на важность "Петербургского диалога"

БЕРЛИН, 31 декабря. /ТАСС/. Германские политики от Христианско-демократического союза (ХДС), Социал-демократической партии Германии и Свободной демократической партии (СвДП) считают важным сохранить форум общественности "Петербургский диалог". Об этом сообщила в пятницу газета Die Welt.

Представитель ХДС Йохан Давид Вадефуль высказал опасения в связи с обострением конфликта вокруг Украины. "Нам нужно найти баланс между жесткой позицией и готовностью к переговорам", - отметил он. "Эту уникальную для Европы структуру нужно сохранить", - сказал политик о "Петербургском диалоге".

Одновременно с этим он высказал обеспокоенность в связи с решением Верховного суда РФ ликвидировать Международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в РФ НКО-иноагентом). "Правление форума с германской стороны должно будет обсудить, как может выглядеть наша реакция", - добавил Вадефуль.

"Важен каждый диалоговый формат, который у нас есть", - заявил представитель социал-демократов по вопросам внешней политики Ральф Штегнер. Представитель СвДП Александер Граф Ламбсдорф напомнил, что работа форума приостановлена, "но нет смысла упразднять его полностью".

"Петербургский диалог" был создан в 2001 году по инициативе президента РФ Владимира Путина и тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера с целью наладить долгосрочный, открытый обмен мнениями между политиками, деятелями науки и культуры, представителями деловых кругов, гражданского общества двух государств. Свою основную задачу форум видит в налаживании конструктивного взаимодействия между представителями всех сфер общественной жизни двух стран, он призван не только укреплять германо-российские связи и содействовать взаимопониманию между двумя странами, но и в целом оказать благотворное воздействие на связи между Россией и Европейским союзом.

Ранее правление "Петербургского диалога" с германской стороны отказалось от проведения расширенного заседания 8-9 июля в Москве в связи с решением Генпрокуратуры РФ признать нежелательными три неправительственные организации из ФРГ. В заявлении германской стороны отмечалось, что две из них - Zentrum f uer die Liberale Moderne GmbH (Центр либеральной современности) и Deutsch-Russischer Austausch e. V. ("Немецко-русский обмен") - являются членами "Петербургского диалога" и теперь "в значительной степени ограничены" в своей деятельности. В Генпрокуратуре России отметили, что работа этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.