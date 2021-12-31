Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с Новым годом, в которой выразил большое удовлетворение по поводу развития китайско-российских отношений. Об этом сообщил МИД Китая.

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"Я глубоко удовлетворен результатами развития отношений между КНР и Россией, - приводит слова Си Цзиньпина сайт китайского внешнеполитического ведомства. - В 2022 году наши страны отметят китайско-российский Год спорта и мы впишем новую страницу в историю дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение".

Китайский лидер напомнил, что в 2022 году Путин посетит Китай с визитом и будет присутствовать на открытии зимней Олимпиады в Пекине. "Я искренне готов поддерживать с вами тесные контакты в различных форматах", - добавил председатель КНР.

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия наращивают сотрудничество в области освоения космического пространства, в энергетике, а также в сфере торговли.

"Китай и РФ добились новых рекордов в области двусторонней торговли, мы наращиваем темпы сотрудничества по крупным стратегическим проектам в энергетике и в аэрокосмической сфере", - подчеркнул китайский лидер.

Си Цзиньпин напомнил, что КНР и Россия успешно завершили год научно-технического сотрудничества. "Мы тесно взаимодействуем по региональным и международным вопросам, придерживаемся истинных многосторонних принципов, защищаем такие общечеловеческие ценности, как мир и справедливость, развитие и равноправие, демократия и независимость", - подытожил он.

В четверг пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин направил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму, в которой отметил, что Россия и Китай в уходящем году взаимодействовали весьма продуктивно, несмотря на пандемию.