Глава МИД Китая поздравил Лаврова с Новым годом

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И в поздравительной телеграмме главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю Нового года выразил готовность углублять стратегическое сотрудничество с Россией в 2022 году и вместе отстаивать интересы двух стран. Об этом сообщило в пятницу китайское внешнеполитическое ведомство.

"В наступающем году я готов поддерживать с вами тесные контакты в различных форматах, содействовать реализации на практике всех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами наших стран, углублять китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху, совместно защищать наши общие интересы", - приводит слова Ван И сайт МИД Китая.

Как уточнил министр иностранных дел КНР, китайские власти намерены прилагать активные усилия "для формирования международных отношений нового типа и человечества с единой судьбой". "Китай и Россия поддерживают друг с другом тесные контакты на международной арене, защищая демократию, права человека и справедливость", - добавил он.

По словам Ван И, Пекин и Москва "создают ценные стимулы и укрепляют доверие в этом нестабильном и изменчивом мире".