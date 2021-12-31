Нил Ушаков намерен вернуться в политику Латвии после победы над обвинениями

РИГА, 31 декабря. /ТАСС/. Европарламентарий и бывший мэр Риги Нил Ушаков, которого Европарламент (ЕП) лишил депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Латвии, с радостью вернется в латвийскую политику после победы над выдвинутыми против него обвинениями. Об этом в пятницу заявил председатель отстаивающей интересы русскоязычных жителей республики социал-демократической партии "Согласие" Янис Урбанович.

"Я вижу, какой интерес у Нила. Ему сейчас нужно побыть в стороне, и он сейчас это делает, со всеми обвинениями. Все доказательства растворяются. Поэтому он сейчас как европарламентарий идет, сотрудничает со всеми, ему задают вопросы, его интервьюируют", - сказал он в интервью порталу Delfi.

"Когда он будет свободен от этих обвинений, я думаю, он будет очень рад вернуться в латвийскую политику. Он для меня прекрасное отражение в Европарламенте, поскольку мы находимся в очень большой семье группы Европейских социал-демократов. Но я вижу, что его интересует Латвия и он с радостью вернется. Однако есть эти условия - он должен победить обвинителей, должен быть чистым, чтобы мог прийти и сказать: "Смотрите, я отвоевал", - указал Урбанович.

ЕП 11 ноября лишил Ушакова депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Латвии. Комитет по правовым вопросам ЕП ранее также рекомендовал лишить Ушакова иммунитета от уголовного преследования. Сам политик сообщил, что разослал перед голосованием коллегам в ЕП письмо с пояснениями сути дела и призывом проголосовать за снятие иммунитета. Ушаков заявил, что ему нечего бояться и что он сам намерен проголосовать за лишение его депутатского иммунитета в ЕП.

Прокуратура Латвии 26 октября прошлого года направила в ЕП запрос с просьбой рассмотреть возможность лишения Ушакова депутатского иммунитета для начала уголовного преследования. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) попросило Генпрокуратуру Латвии предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.

Это устройство было обнаружено БПБК в ходе обысков, которые были проведены в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным транспортным предприятием "Ригас сатиксме". Сам политик ранее сообщил, что в его кабинете в доме во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое лежало на полках среди сувениров и разных подарков, а также выразил удивление этой находкой.