Непризнанное Косово объявило российского сотрудника ООН персоной нон грата

БЕЛГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел непризнанного Косова Доника Гервала объявила персоной нон грата российского сотрудника Миссии ООН в Косове и Метохии (МООНК, UNMIK).

"По предложению премьера Косова Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского сотрудника UNMIK в Косове из-за его вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность", - написала Гервала в пятницу в Facebook.

Ранее, 22 октября, президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух российских дипломатов из Канцелярии посольства России в Сербии в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы "негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашенного образования.

Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка напряжения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение.

Как заявил 15 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, обстановка в северных районах автономного края Косово за предшествующий месяц заметно ухудшилась и вызывает серьезную озабоченность.