Байден намерен 2 января провести телефонный разговор с Зеленским

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель Белого дома.

"Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, а также обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе", - заявил чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

В ночь на пятницу состоялись телефонные переговоры Байдена и президента РФ Владимира Путина. Беседа продолжалась 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе и 13 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.