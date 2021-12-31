Президент Грузии в новогоднем обращении призвала политические силы к примирению

ТБИЛИСИ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем обращении призвала политические силы найти друг к другу пути подхода и научиться выслушивать друг друга для спасения страны.

"Все мои усилия, которые я будут прилагать, пока буду находиться на посту [президента], ибо я для этого и есть, будут направлены на то, чтобы хоть как-то найти друг к другу путь или пути подхода, чтобы мы сумели спасти эту страну, выслушивая друг друга", - сказала в пятницу грузинский лидер в своем телеобращении к нации.

Зурабишвили считает, что сегодня Грузия стоит на краю обрыва, к которому все друг друга подталкивают. "Сегодня мы потеряли друг друга. Мы подталкиваем друг друга к обрыву. Нам даже и враг не нужен. У нас безграничные зависть и желчь, ненависть и противостояние, краткосрочные планы и видения. Зато долгосрочные и беспочвенные амбиции", - добавила она.

Зурабишвили заявила о том, что намерена инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны и политическими партиями, выступая 10 декабря на "Саммите за демократию", организованном США. Уже через несколько дней на новогоднем приеме для политических партий она предложила начать диалог друг с другом для примирения и выхода из затяжного кризиса, который длится с 2020 года. Глава государства уже провела ряд встреч в президентском дворце с лидерами разных партий и неправительственных организаций.

Затяжной кризис

Политический кризис в Грузии начался после парламентских выборов 2020 года. Тогда оппозиция отказалась признавать результаты голосования, на котором победила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", и бойкотировала работу парламента. Для разрешения кризиса в Тбилиси по поручению главы Евросовета Шарля Мишеля несколько раз приезжал дипломат Кристиан Даниэльсон, но его старания остались без результата. В апреле 2021 года при посредничестве Мишеля ряд политических партий подписали соглашение по выходу из кризиса, которое подразумевало проведения ряда реформ в стране. В июле правящая партия заявила о выходе из соглашения, так как его отказалась подписать партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

К этому добавилось и то, что 1 октября 2021 года в Грузию за день до муниципальных выборов вернулся Саакашвили, которого сразу же арестовали. Зурабишвили не раз заявляла, что не собирается помиловать бывшего грузинского лидера, а его партия "Единое национальное движение", настаивает на обратном.