Байден заявил, что сказал Путину о недопустимости вторжения России на Украину

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он в ходе телефонного разговора ясно дал понять российскому президенту Владимиру Путину, что вторжение РФ на Украину приведет к введению санкций в отношении Москвы и увеличению военного присутствия США в Европе. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

"Я ясно дал понять президенту Путину, что у нас будут очень серьезные санкции, мы с союзниками по НАТО увеличим свое присутствие в Европе", - заявил американский лидер. Тогда журналисты спросили его, могут ли западные страны ввести рестрикции против РФ, если она сохранит увеличенное военное присутствие на границе с Украиной. "Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но мы ясно дали понять, что он не может <...> вторгаться на Украину", - ответил Байден.

После этого представители СМИ поинтересовались у президента, считает ли он, что вторжение РФ на Украину стало менее вероятным после его разговора с Путиным. "У меня есть ощущение, что он [Путин] согласился с тем, что в <...> середине месяца [января] мы проведем три крупные конференции в Европе. <...> Он изложил некоторые из своих опасений касательно НАТО, США и Европы, мы изложили наши. <...> Я ясно дал понять, что они могут сработать только в случае деэскалации с его стороны. <...> Я всегда рассчитываю на переговоры и достижение прогресса", - сказал глава вашингтонской администрации.

Телефонные переговоры Байдена и Путина состоялись в ночь на пятницу. Беседа продолжалась 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе и 13 января на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.