Алиев объявил 2022 год в Азербайджане Годом города Шуша

БАКУ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу объявил 2022 год в стране годом города Шуша в Нагорном Карабахе.

"В 2022 году мы отметим 270-летие города Шуша. В 1752 году Панахали хан основал Шушу, и в новом году мы торжественно отметим этот юбилей. Учитывая эту славную дату и с целью ускорения восстановления Шуши, я объявляю новый год Годом города Шуша", - заявил Алиев в обращении к нации по случаю Нового года и отмечаемого в республике 31 декабря Дня солидарности азербайджанцев. Обращение транслировалось в эфире азербайджанского телевидения.

Ранее город Шуша был объявлен культурной столицей Азербайджана.

Ситуация в зоне конфликта в Карабахе обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов, в том числе Шуша, перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.