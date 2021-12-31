Алиев надеется на налаживание в будущем соседских отношений между Азербайджаном и Арменией

"Надеюсь, что когда-нибудь у нас будут налажены соседские отношения и с Арменией", - сказал Алиев в новогоднем телеобращении к народу.

Он назвал обнадеживающими встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи и Брюсселе. Первая состоялась в ноябре с участием президента России Владимира Путина, вторая - в декабре по инициативе главы Евросовета Шарля Мишеля. "Надеюсь, что достигнутые на этих встречах договоренности в 2022 году найдут отражение в реальной жизни", - отметил президент Азербайджана.

Ситуация в зоне конфликта в Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года. После полутора месяцев боев 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.