В Никарагуа открылось посольство КНР после отказа Манагуа от признания Тайваня

ГАВАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Посольство Китайской Народной Республики открылось в пятницу в Манагуа, после разрыва отношений с Тайванем. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

В церемонии принял участие министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада. "Наши народы и правительства развивают отношения на основе взаимного уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела, достоинства и территориальной целостности государств и их права на развитие", - приводит слова дипломата агентство.

Руководство Никарагуа 9 декабря заявило, что республика разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает власти КНР единственным законным представителем Китая. В период первого срока президентства (1985-1990) лидера Никарагуа Даниэля Ортеги Манагуа уже отказывался от официальных отношений с Тайбэем в пользу Пекина. Однако с приходом к власти следующего президента Виолеты де Чаморро страна восстановила их.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевшие поражение в гражданской войне в Китае. С тех по Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.