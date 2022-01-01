Польша на год приняла председательство в ОБСЕ

ВАРШАВА, 1 января. /ТАСС/. Польша с началом года приняла от Швеции председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). С 1 января республика будет осуществлять функции координатора в этой международной организации, в которую входят 57 стран.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, власти республики "сделают все, чтобы заботиться о мире и безопасности в этой части света, посылая соответствующие сигналы партнерам в ЕС и НАТО, если будут замечены угрозы".

О планах сосредоточиться на разрешении конфликтов и кризисов на территории ОБСЕ заявлял ранее и министр иностранных дел республики Збигнев Рау. По его словам, Польша на посту председателя будет стремиться "поддерживать все усилия по обеспечению безопасности и стабильности". "Наше внимание будет сфокусировано на текущих конфликтах и кризисных ситуациях", - указал он, подчеркнув, что "они влияют на региональную стабильность".

"Мы понимаем уровень задач, которые ждут нас в 2022 году, - сказал министр. - Но мы пока не можем предсказать уровень вызовов, которые ждут нас". "Мы сталкиваемся с напряженностью и угрозами для обществ в нескольких странах-участницах. Мы настоятельно призываем уважать право людей жить в мире и безопасности", - добавил Рау.

Полная программа польского председательства будет представлена в январе в Вене. Как заверил Рау, Польша на посту председателя намерена действовать комплексно и активно, вовлекая в работу все институты ОБСЕ, миссии и всех государств-участников.

Отношения с Россией

Российско-польские отношения в последние годы не складываются. На многих международных площадках Польша часто выступает с острыми заявлениями в адрес Москвы, регулярно инициируя принятие решений и шаги, направленные против РФ, поддерживая политику санкций и настаивая на ограниченном диалоге с Москвой.

Тем не менее, выступая на Варшавском форуме по безопасности, Рау заявил о том, что он видит возможность консенсуса с Россией и считает это обнадеживающим моментом. Отвечая на вопрос о состоявшихся в сентябре переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН, Рау отметил, что эта "встреча была очень конструктивной". "Мы пришли к выводу, что консенсус будет возможен. Это очень обнадеживающе", - добавил Рау.

Он уже получил приглашение посетить Москву. По неофициальной информации, этот визит планируется в феврале, но официальные источники в Польше пока не подтвердили, что поездка состоится.

Рау информировал журналистов, что на встрече с Лавровым в ООН они договорились обсудить самые сложные вопросы в сопровождении экспертов. "Я понял, что речь идет о самых сложных конфликтах. Со всей уверенностью [считаю] - это [будет] Украина", - указал министр, назвав среди сложных тем также ситуацию в Белоруссии и на Южном Кавказе.

По его словам, стороны обменялись взглядами по этим сложным темам и они не совпадают. "Мы опирались на то, что позиции [друг друга нам] хорошо известны, - сказал Рау. - Но несмотря на это, мы ищем площадку для консенсуса".

Избежать политизации

Как считает Рау, на площадке ОБСЕ "важно предотвратить инструментальный подход или политизацию программы, особенно более крупными и сильными странами-участницами". По его словам, важно также создать атмосферу, в которой даже большой и влиятельный участник будет меньше обращать внимания на собственные интересы и по крайней мере соглашаться с тем, что лежит в интересах ОБСЕ.

"Крайне важно, и мы отметили это в диалоге с Лавровым, что мы не можем ожидать, что достигнем консенсуса, если захотим даже потенциально исключить чьи-то интересы. Консенсуса можно достичь только путем обсуждения интересов, взглядов, опыта, идентификации каждого государства-участника. Тогда мы можем попробовать действовать вместе", - резюмировал он.

Перелома не будет

Власти оценивают текущую ситуацию на территории ОБСЕ как крайне сложную и поэтому заранее заявили, что подходят к функции председателя реалистично. "Как мы помним, ОБСЕ действует на основании консенсуса всех государств-участников. Председательство в ОБСЕ позволит нам влиять на формирование повестки и направление дискуссии в рамках организации", - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. "В то же время, однако, страны-участницы, находящиеся в конфликте друг с другом по многим вопросам, будут ожидать, что мы займем позицию честного модератора", - указал он.

Среди самых сложных проблем Пшидач назвал ситуацию на Украине, неурегулированные конфликты в Восточной Европе и на Южном Кавказе. "Будучи реалистом, трудно ожидать, что в такой сложной обстановке безопасности и при отсутствии доброй воли некоторых стран председательству удастся добиться радикального прорыва в процессе урегулирования этих конфликтов, - сказал он. - Однако мы считаем реальным метод "маленьких шагов". "Мы будем стремиться улучшить положение населения, пострадавшего от последствий конфликтов, и снизить напряженность", - рассказал представитель МИД.

Другие приоритеты

Среди других проблем, на которые Польша намерена обратить внимание в период своего годичного председательства, местные власти называют восстановление экономик стран-участниц после шока, вызванного пандемией. Также важная для Варшавы тема - продвижение прав человека.

"Мы также хотим продолжить усилия по повышению эффективности контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия в военной сфере в Европе, которая переживает трудные времена", - информировал Пшидач.

Значение решений ОБСЕ

ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Европе, Северной Америке и Центральной Азии. Организация была основана в 1973 году под названием Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ нацелена на предотвращение возникновения конфликтов в своем регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидацию последствий конфликтов.

Все государства - участники ОБСЕ обладают равным статусом. Решения принимаются на основе консенсуса. Они не носят юридически обязывающего характера, но имеют большое политическое значение. Председателем на очередной год становится министр иностранных дел соответствующей страны, который руководит текущей деятельностью ОБСЕ, координирует работу ее учреждений и институтов, представляет организацию, наблюдает и способствует разрешению конфликтов и кризисных ситуаций.

Деятельность ОБСЕ построена по принципу "трех корзин", заложенному на хельсинкском Совещании по безопасности и сотрудничеству. "Первая корзина", или политико-военное измерение, включает такие темы, как контроль над распространением вооружений, дипломатические усилия для предотвращения конфликтов, меры создания доверительных отношений и безопасности. "Вторая корзина", или экономическое и экологическое измерение, включает темы экономической и экологической безопасности. "Третья корзина", или человеческое измерение, - это защита прав человека, развитие демократических институтов, мониторинг выборов.