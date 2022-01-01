Председательство в Группе семи переходит к Германии

БЕРЛИН, 1 января. /ТАСС/. Председательство в Группе семи (G7) экономически развитых стран переходит в субботу от Великобритании к Германии. Федеративная Республика принимает его в неспокойные времена: обострение ситуации вокруг Украины, в котором Запад винит Россию, пандемия, приход к власти в Афганистане запрещенного в РФ движения "Талибан", энергетический кризис, глобальное потепление. Эти и многие другие темы так или иначе определяют нынешнюю международную повестку и будут определять повестку G7.

Председательство ФРГ в объединении станет проверкой для нового правительства Германии, которое было сформировано в конце 2021 года после прошедших 26 сентября парламентских выборов. Два раза председателем G7 как канцлер была Ангела Меркель. В 2007 году она приветствовала лидеров стран на тот момент "восьмерки" в курортном городе Хайлигендамм на берегу Балтийского моря, в 2015 году принимала "семерку" в замке Эльмау в Баварии. "Железную фрау", занимавшую 16 лет пост канцлера, сменил Олаф Шольц, которому теперь достанутся бразды правления в G7.

В центре внимания климат

Приоритетной темой председательства в G7 новые власти Германии намерены сделать борьбу с глобальным потеплением. Об этом заявили ранее и Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. "Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился во флагмана - флагмана климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", - отметил канцлер в новогоднем обращении.

В свою очередь Бербок - представительница "зеленых" - в интервью агентству DPA заявила, что "климатический кризис обостряет конфликты в разных регионах мира". "Снижение роста мировой температуры на каждую десятую долю градуса является вкладом в международную безопасность", - отметила она, добавив, что один из главных посылов председательства Германии в G7 звучит следующим образом: "Действовать, пока не стало слишком поздно". Именно с этим лозунгом она намерена выступить перед министрами иностранных дел стран Группы семи.

В качестве гостей на саммит G7 ФРГ, по словам министра, планирует пригласить те страны, которые не только хотят инвестировать в будущее, "но и выступают за экономическое развитие на основе общих ценностей, таких как свобода и верховенство закона". Поскольку Германия организует две встречи министров иностранных дел G7, она подумывает о том, чтобы пригласить государства из Африки на одну встречу и посвятить другую, например, Тихоокеанскому региону.

В ФРГ понимают, что остановить глобальное потепление без других стран, прежде всего Китая, невозможно. "Китай - партнер для нас, для G7", - подчеркнула Бербок. "Многие глобальные вопросы можно решить только вместе", - признала она.

Другой важной темой, как это было и во время британского председательства, останется борьба с пандемией. В июне лидеры страны G7 договорились распределить среди развивающихся стран до конца 2022 года порядка 2,3 млрд доз вакцин. Германия находится на втором месте по количеству предоставленных препаратов по линии COVAX.

Отношения с Россией

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

С тех пор неизменно поднимается вопрос возвращения РФ в объединение, хотя российская сторона и подчеркивала неоднократно, что G7 уже не играет такой роли, как это было прежде. Сторонники возвращения Москвы указывают на то, что без России попросту не решить глобальные проблемы и международные кризисы, будь то Украина, Сирия или Афганистан. Противники отсылают к так называемым "общим ценностям", которые объединяют членов клуба и которые якобы не разделяет Москва на примере своей внешней и внутренней политики.

Бербок полагает, что возвращение России в Группу семи в ближайшее время не предвидится. "В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу [семи], нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще", - заявила она. Министр также назвала "очень болезненным" то, что Россия, по ее оценке, "исключила себя из этой группы" из-за воссоединения Крыма с РФ.

Ранее "семерка" пригрозила России серьезными последствиями в случае гипотетического вторжения на Украину. Выступая в Бундестаге, Шольц заявил, что "за любое нарушение границ придется заплатить высокую цену". При этом канцлер выступает за продолжение диалога с Москвой. "Ввиду нашей истории это касается и отношений с Россией", - подчеркнул он.

Внешняя политика - яблоко раздора в коалиции

Внешняя политика уже сейчас является яблоком раздора в правящей коалиции в ФРГ. Глава МИД Бербок стремится поставить тему соблюдения прав человека и климат во главу угла в работе своего ведомства, Шольц же стремится к последовательности и продолжению курса Меркель, являясь сторонником так называемой реальной политики. Конфликт между Ведомством федерального канцлера и МИД практически запрограммирован.

Это касается отношений Берлина с Россией, Китаем, Турцией и другими игроками. Ранее в СМИ просочилась информация, что Шольц еще в середине октября заверил руководство в Пекине, что курс Германии в отношении КНР почти не претерпит изменений и что экономические интересы будут играть ключевую роль в выстраивании двустороннего сотрудничества. При этом "зеленые" и свободные демократы добились того, что в коалиционном договоре упоминаются предполагаемые нарушения прав человека в Гонконге.

Такая же ситуация и с "Северным потоком - 2". Социал-демократы всегда выступали за партнерство с Россией в газовой сфере. Шольц не так давно заявил, что политической подоплеки в вопросе сертификации оператора трубопровода нет и что это коммерческий проект. Коллега Бербок - вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, - да и она сама, однако, продолжают критиковать проект, но не так громко, как в те времена, когда "зеленые" были в оппозиции.

Там или иначе, председательство в G7 станет для нового правительства Германии лакмусовой бумажкой совместимости позиций входящих в нее партий.

Саммит "семерки"

Встреча лидеров стран "семерки" под председательством ФРГ в 2022 году пройдет 26-28 июня в замке Эльмау, где уже в 2015 году ФРГ принимала саммит G7. Эльмау, с точки зрения властей ФРГ, является наиболее подходящим местом прежде всего в плане безопасности. Замок, который в обычные дни является отелем, стоит на удалении от города Гармиш-Партенкирхен. Добраться до него противникам проведения встречи, антиглобалистам, которые постоянно устраивают акции протеста в дни проведения таких мероприятий, будет практически невозможно.

Расходы на организацию составят более €66 млн. Это больше, чем в 2015 году, - тогда на организацию саммита было потрачено порядка €35 млн.

Около €147 млн будет выделено на обеспечение безопасности. В 2015 году на дежурстве находились порядка 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов, весь регион был превращен в одну единую зону безопасности с проверками, запретами полетов и оцеплениями.

Крупными статьями расходов являются также аренда земли, зданий, помещений, автомобилей и оборудования на общую сумму около €52 млн. Кроме того, €30 млн будет выделено в качестве компенсации федеральному правительству и другим федеральным землям за привлечение сотрудников полиции из других германских регионов. Еще €30 млн будет потрачено на закупку оборудования для обеспечения безопасности во время проведения встречи Группы семи.

Последний саммит лидеров G7 состоялся 11-13 июня 2021 года в графстве Корнуолл.