Франция вступает на полгода в обязанности председателя Евросоюза

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Франция вступает в первый день нового года в обязанности председателя Европейского союза. В соответствии с правилами ротации, которые приняты в организации, объединяющей 27 государств, полномочия очередного председателя продлятся шесть месяцев.

Представляя в декабре в Париже программу французского семестра, президент республики Эмманюэль Макрон сформулировал ее приоритеты так: "Мы должны перейти от сотрудничества внутри европейских границ к Европе, влиятельной в окружающем мире, полностью суверенной, свободной в своем выборе, хозяйке собственной судьбы".

Французские аналитики признают, что во время полугодового председательства Парижу предстоит весьма сложная миссия: обеспечить выполнение плана перезапуска экономики после жестких ограничений периода санитарного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. На эти цели 27 стран - участниц ЕС, решили год назад ассигновать €750 млрд. Впрочем, натиск пятой волны пандемии может нарушить любые планы.

Прощание с правилом "трех процентов"

В Париже хотели бы наконец-то освободиться от тесных рамок пакта бюджетной стабильности, касающихся задолженности и бюджетных дефицитов, дабы дополнительно придать инвестициям необходимый размах.

В этом контексте Макрон предлагает "переосмыслить бюджетные рамки" ЕС, определявшиеся до сих пор критериями Маастрихтских договоренностей. По мнению Парижа, вопрос о трехпроцентном дефиците бюджета "уже остался в прошлом". Франция, однако, рискует столкнуться с сопротивлением своим планам со стороны участников новой правительственной коалиции в Берлине.

Во время предстоящего семестра в Париже намерены постоянно держать руку на пульсе ЕС. Франция планирует развивать тезис о том, что Европа в состоянии заставить других считаться с ее ценностями, принимая ЕС в расчет и в военном, и технологическом плане, а также в области фундаментальных ценностей.

В вопросах климата Елисейский дворец будет настаивать на введении "углеродного налога" на европейских границах. Во французской президентской администрации также надеются значительно дальше продвинуться в создании европейского механизма борьбы с гибелью лесов.

Новая миграционная политика

В отношении миграционных потоков Макрон намерен защищать "договор о дружбе с Африкой", одна из целей которого - упорядочить прием переселенцев из стран третьего мира. Саммит Африканского союза, объединяющего 55 государств, и ЕС соберется 17 - 18 февраля в Брюсселе с тем, чтобы реформировать непростые отношения между двумя организациями.

В повестке дня Франции также реформа Шенгенских соглашений об общем европейском пространстве свободного передвижения, дабы Европа могла защищать свои границы благодаря лучшей координации политики в этой сфере. В концепции Макрона суверенная Европа должна быть в состоянии контролировать свои границы, чтобы избежать повторения пережитых драм.

"Дабы исключить злоупотребления правом убежища, мы должны вернуться к Европе, которая умеет защищать свои границы", - призывает французский лидер. В европейской миграционной политике Париж предлагает делать ставку на взаимодействие со странами происхождения мигрантов. Это позволит лучше защитить внешние границы ЕС и провести гармонизацию европейских правил, прежде всего именно тех, что связаны с предоставлением убежища.

В повестке дня французского председательства будет также "политика добрососедства". Париж планирует дать импульс наращиванию присутствия и реинвестиций в Балканском регионе, который пронизан новой напряженностью. Это, как считают во французских коридорах власти, позволит содействовать экономической интеграции и бороться с вмешательством региональных держав.

К европейской гражданской службе

В вопросах обороны речь пойдет о работе над созданием "стратегического компаса", который мог бы обеспечить 27 странам стратегическую автономию. Ранее лидеры государств ЕС договорились вернуться к обсуждению вопросов безопасности на саммите в марте 2022 года.

"Для претворения этой идеи в жизнь Парижу необходимо найти союзников, - скептически заметил высокопоставленный европейский дипломат. - На мой взгляд Франция сможет добиться поддержки партнеров в том случае, если у нее будет проект, который сохраняет отношения с США и совместим с обязательствами страны в НАТО.

Однако в Париже напоминают, что, вне зависимости от участия или неучастия в НАТО, страны ЕС "сталкиваются с общими угрозами и имеют общие цели". Поэтому им важно провести соответствующие дискуссии в преддверии предстоящего в июне саммита НАТО в Мадриде. Французский лидер разделяет идеи на этот счет бывшего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, выступавшего за создание "европейской армии".

Среди инициатив Парижа также конкретное воплощение идеи "европейской гражданской службы". В самой Франции такая служба существует уже второе десятилетие. Она объединяет молодых волонтеров в возрасте от 18 до 25 лет, согласных участвовать на протяжении восьми месяцев в акциях солидарности. Они получают за эту службу ежемесячное вознаграждение.

В Париже с интересом относятся к некоторым институциональным реформам, которые предлагает Берлин, как например, наделение Европейского парламента правом законодательной инициативы. Сегодня оно принадлежит исключительно Европейской комиссии.

И об истории

Более прохладным остается отношение Парижа к проектам Берлина по поводу модификации уставных документов союза, что позволило бы в перспективе вести дело к превращению ЕС в "европейское федеральное государство, построенное на принципах децентрализации".

Эксперты считают эту идею не столь популярной во Франции, тем более в условиях избирательного марафона, развернувшегося в преддверии президентских выборов, которые должны пройти, по всей вероятности, в два тура - 10 и 24 апреля.

На период после выборов страна - председатель хотела бы перенести и реализацию выводов Конференции о будущем Европы. До июня, последнего месяца французского председательства, Париж планирует отложить и дискуссию по проблемам исторического прошлого, призванную привести к общности взглядов на европейскую историю.

Ожидается, что новые детали своих проектов во главе ЕС Париж обнародует во второй половине этого месяца. Это, скорее всего, произойдет в связи планируемым январским выступлением Макрона перед депутатами Европейского парламента.