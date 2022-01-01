КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны украинской армии. Об этом в субботу сказано в указе главы государства.

"Назначить Галушкина Юрия Алимовича командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в нем. Это первый указ Зеленского, который он подписал в 2022 году.

В офисе президента сообщили, что Галушкин в 2001-2002 годы участвовал в международной миротворческой миссии в Косово. С 2014 года принимал участие в силовой операции в Донбассе, исполнял обязанности командующего Высокомобильных десантных войск. С 2020 года являлся заместителем главного инспектора Минобороны.

На Украине с 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", которым определено, что организация и выполнение задач территориальной обороны принадлежит Силам территориальной обороны как составной части Вооруженных сил Украины, а непосредственное руководство территориальной обороной осуществляется главнокомандующим Вооруженных сил Украины через командующего Силами территориальной обороны.

Войска территориальной обороны - это резервный компонент Вооруженных сил Украины. На Украине 25 бригад территориальной обороны, в которых значатся до 100 тыс. человек. Но сколько людей на самом деле регулярно проходят военные занятия, сборы и учения - неизвестно.