Президент Финляндии считает, что требования РФ к США и НАТО противоречат интересам Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 1 января. /ТАСС/. Требования России к США и Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности противоречат сложившемуся в Европе порядку. Такое мнение выразил, выступая в субботу с новогодней речью, президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Требования, которые Россия в декабре выдвинула в адрес США и НАТО, касаются Европы. Они противоречат европейскому порядку безопасности. Сферам интересов нет места в 2020-х годах. Суверенное равенство всех государств - это базовый принцип, который должен уважать каждый", - сказал он.

По словам президента, "терпение, ответственность и диалог являются единственным путем продвижения вперед". "Невозможно построить устойчивое будущее, угрожая использованием военной силы или другими видами насилия. С учетом этого ответом на требования РФ было предложение диалога. Финляндия тоже со своей стороны предприняла усилия для его продолжения", - отметил он.

Как добавил Ниинистё, многие европейцы уже не первый раз спрашивают, почему их обсуждают, но не привлекают к этой дискуссии. "Хотя требования были предъявлены США и НАТО, в такой ситуации Европа не может просто слушать. Суверенитет нескольких стран ЕС, в том числе Швеции и Финляндии, был поставлен под вопрос [политиками] за пределами Евросоюза. Это делает ЕС вовлеченной стороной, Евросоюз не должен довольствоваться лишь ролью технического координатора санкций", - считает он.

Финский лидер также напомнил, что линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности остается стабильной. По его словам, Финляндия, в частности, "сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама".

В ночь на пятницу прошли телефонные переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. 10 января в Женеве планируется проведение двусторонних консультаций по гарантиям безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.