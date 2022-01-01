Марин Ле Пен призвала Госсовет вернуть флаг Франции под Триумфальную арку в Париже

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Депутат французского парламента, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обжаловала в субботу в Государственном совете республики решение правительства заменить французский флаг на европейский под Триумфальной аркой в Париже в связи с началом председательства Франции в Евросоюзе. Госсовет является высшей юридической инстанцией по административным делам.

Политик считает недопустимой замену национального триколора флагом Евросоюза. "Это посягательство на национальный символ нашей страны", - заявила она. "Я возмущена тем, что французский флаг был заменен флагом Европы под сводами Триумфальной арки, над могилой Неизвестного солдата. Эта провокация оскорбляет тех, кто сражался за Францию", - указала она в своем заявлении.

Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, представляющая правоцентристскую партию "Республиканцы", в свою очередь призвала президента Франции Эмманюэля Макрона вернуть национальный флаг на его прежнее место. "Я прошу Эмманюэля Макрон вновь установить наш флаг под Триумфальной аркой наряду с европейским. Мы в долгу перед всеми солдатами, которые проливали за него кровь", - написала она в субботу в Twitter.

С критикой этого решения выступил также лидер и другого правого оппозиционного движения "Реконкиста" Эрик Земмур, являющийся, как Ле Пен и Пекресс, кандидатом на пост президента Франции на предстоящих в апреле выборах.

Заверения госсекретаря

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заверил в субботу, что "эта инициатива носит символический и временный характер" и связана с началом председательства Франции в ЕС. По его словам, национальный триколор будет возвращен на его прежнее место в ближайшие дни.

1 января Франция на шесть месяцев вступила в обязанности председателя Европейского союза. В преддверии французского председательства национальный флаг под Триумфальной аркой был заменен европейским. По этому же поводу Эйфелева башня и фасад Елисейского дворца за несколько часов до полуночи временно окрасились в синий цвет.

Как напоминают политологи, национальный флаг вывешивается под Триумфальной арки по наиболее важным поводам. Последний раз, когда Франция председательствовала в Евросоюзе в 2008 году, европейский флаг был также установлен под сводами арки, но не вместо, а рядом с французским.