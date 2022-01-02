Блинкен призвал силы безопасности Судана прекратить опасное для жизни протестующих насилие

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал силы безопасности Судана воздержаться от применения опасного для жизни людей насилия в отношении участников протестов в стране. Его заявление распространила в субботу пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Путь вперед существует. Для этого требуется, чтобы силы безопасности незамедлительно прекратили применять в отношении протестующих силу, которая может повлечь за собой смерть, а также предприняли действия, направленные на привлечение к ответственности виновных в нарушениях прав человека", - отметил Блинкен.

Он также призвал политические силы в стране к "быстрым шагам, направленным на формирование вызывающего доверие кабинета министров, создание законодательной ассамблеи, формирование судебных и избирательных органов".

В четверг телеканал Al Hadath информировал о протестах в Хартуме, вылившихся в столкновения между участниками акций и стражами порядка. Согласно сведениям канала, для разгона демонстрантов были применены слезоточивый газ и шумовые гранаты. По данным источников Al Hadath, в городе Омдурман у Хартума в ходе протестов были убиты три человека.

25 октября военные арестовали группу высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдуком. 11 ноября на фоне активных протестных выступлений генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сформировал обновленный Суверенный совет Судана, а 21 ноября между военными и гражданскими силами было заключено политическое соглашение, которое предусматривало отмену решения об отстранении Хамдука от должности.

По данным арабских СМИ, в Хартуме периодически проходят акции протеста против соглашения между военными и гражданскими.