Эксперт: рост оборонных расходов Японии не должен повлиять на переговорный процесс с РФ

ТОКИО, 2 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Планы Японии по увеличению расходов не должны повлиять на переговоры по мирному договору и территориальному вопросу между Токио и Москвой, поскольку этот процесс в настоящее время не ведется активно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в воскресенье один из ведущих японских военных экспертов, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми.

"Увеличение расходов Японии на оборону - это результат, а не причина. Перед лицом стремительного наращивания военной мощи Китая невозможно оставить оборонительную структуру в прежнем виде. Китай имеет право защищать свою страну, но то же самое касается и Японии", - отметил он.

Говоря о возможном влиянии на мирные переговоры между Японией и Россией, Коидзуми отметил, что они фактически находятся на стадии заморозки, поэтому никаких последствий не будет. "Россия, собственно говоря, не хочет вести переговоры о территориях, и с этой точки зрения не имеет значения, повысит или снизит Япония свои расходы на оборону. Существует пространство для размышления, что территориальные переговоры могли бы продолжаться, если бы оборонный бюджет Японии, установленный на уровне 1% ВВП, был на уровне 0,5% ВВП, но в настоящее время это не так", - добавил эксперт.

Вместе с тем Коидзуми высказался в пользу дальнейшего наращивания оборонных расходов на фоне укрепления военной мощи Китая. "Я считаю, что Япония должна нарастить расходы на оборону по сравнению с текущим объемом. Однако, если мы говорим о военных расходах в целом, то они не способствуют воспроизводству, поэтому чем они меньше, тем лучше. При наличии средств вам следует инвестировать их в инновации и образование", - сказал он.

"С другой стороны, если ничего не предпринять, то будет невозможно сохранять возможности сдерживания Китая. Поэтому оценка доли оборонных расходов с точки зрения обеспечения баланса между безопасностью и экономикой является важной темой для исследования. В любом случае 1% или 2% - это символические числа, и сами по себе они мало что значат", - заключил Коидзуми.

Расходы в цифрах

Япония последние несколько лет увеличивает расходы на оборону, что вызывает критику соседних стран. В следующем финансовом году (начнется в апреле 2022 года) ассигнования на эти цели, согласно проекту госбюджета, вырастут примерно на 50 млрд иен по сравнению с текущим годом и составят 5,37 трлн иен ($46,9 млрд по текущему курсу), что станет рекордно высоким показателем.

Более того, по данным газеты Nikkei, правительство Японии намерено в рамках следующего среднесрочного плана развития оборонного потенциала на период с 2023 по 2027 год довести уровень расходов на эти цели до рекордных 30 трлн иен ($262,8 млрд). По сравнению с текущей пятилеткой траты должны вырасти примерно на 10% из расчета 6 трлн иен в год. При этом в указанную сумму не входят расходы на содержание американских военных баз на территории Японии.

В 1976 году правительство тогдашнего премьера Японии Такэо Мики приняло решение стараться держать бюджет министерства обороны страны в рамках 1% от ВВП. С тех пор только несколько раз бюджет японского оборонного ведомства превышал этот показатель. Последний раз это произошло в 2010 году на фоне снижения ВВП Японии из-за последствий мирового финансового кризиса. Последние девять лет бюджет Минобороны регулярно рос, однако продолжал оставаться в рамках 1% от ВВП.

Куда направят деньги

Дополнительное финансирование в следующую пятилетку, как ожидается, пойдет на закупку новых вооружений, в частности на укрепление противоракетной обороны, а также на размещение гарнизонов Сил самообороны на отдаленных островах между Окинавой и Тайванем. Кроме того, Япония должна построить два новых корабля с системами ПРО Aegis и выделить бюджет на разработку истребителя следующего поколения, который примут на вооружение ориентировочно к 2035 году.

Также часть средств предполагается направить на укрепление оборонного потенциала в киберпространстве и космосе. Речь идет о технологиях создания спутников, которые собирают информацию о передвижениях сил предполагаемого противника из космоса и технологиях борьбы с хакерскими атаками.

Укрепление ПРО является одним из предвыборных обещаний премьер-министра Фумио Кисиды. В настоящее время Япония применяет двухуровневую систему противоракетной обороны, в которую входят восемь кораблей с комплексами Aegis, оснащенными ракетами-перехватчиками SM-3, а также наземные мобильные установки Patriot PAC-3.

Япония в течение нескольких лет строила планы закупить у США два комплекса сухопутного базирования Aegis Ashore, радиус действия которых смог бы обеспечить безопасность всей территории Японии. Однако в прошлом году по ряду причин, включая финансовые, от этого варианта было решено отказаться в пользу двух дополнительных кораблей с системами Aegis. Коидзуми считает это решение ошибочным. "Я выступаю против кораблей с Aegis, и нам необходимо вернуться к плану с Aegis Ashore, ведь именно они позволят охватить все территорию нашей страны", - отметил эксперт.

Предполагается, что два новых корабля с системами Aegis будут более эффективными, чем другие восемь, находящиеся на вооружении Сил самообороны. Помимо баллистических ракет они должны будут сбивать крылатые и гиперзвуковые ракеты. Японские власти также рассчитывают, что новые корабли смогут вести бой с подводными лодками и самолетами. Однако на данный момент не определены четкие сроки их строительства и принятия на вооружение.

Что в других странах

Согласно докладу "Военный баланс - 2021" (The Military Balance 2021) Международного института стратегических исследований (IISS), расходы на оборону и вооружения во всем мире в 2020 году выросли на 3,9%, превысив $1,83 трлн. Две трети роста расходов пришлось на Соединенные Штаты и Китай. Так, доля США в мировых тратах на оборону и вооружения составила 40,3%, или $738 млрд. Китай в свою очередь довел этот показатель до $193,3 млрд .

Как отмечается в документе, после США и КНР среди стран, которые тратят больше всего на оборону, идут Индия ($64,1 млрд), Великобритания ($61,5 млрд) и Россия ($60,6 млрд). В топ-10 также вошли Франция ($55 млрд), Германия ($51,3 млрд), Япония ($49,7 млрд), Саудовская Аравия ($48,5 млрд) и Южная Корея ($40,4 млрд).