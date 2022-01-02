"Зеленые" в ФРГ не исключили санкций против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Претендент на пост главы германской партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур считает, что в случае вторжения России на Украину запуск "Северного потока - 2" следует поставить под вопрос. Свое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke .

"Газовый проект такого масштаба всегда имеет большое политическое значение. Если Россия вторгнется на Украину, то, разумеется, "Северный поток - 2" должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос", - утверждал эксперт по внешнеполитическим вопросам партии. По его мнению, проект раскалывает Европу. "Поэтому мы, "зеленые", всегда были против него", - сказал он.

Тем не менее политик считает, что теперь будет сложно остановить запуск проекта. "Трубопровод завершен, речь идет лишь о сертификации", - напомнил он. "Мы будем придерживаться законодательства. Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к заключению, что нет правовой основы [для его запуска], то газ по нему не потечет. Если же правовая основа имеется, то "Северный поток - 2" будет запущен. Решение больше не находится в руках политиков", - считает Нурипур.

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

Для запуска газопровода нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки".

Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Федеральное сетевое агентство не может запретить прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", по его словам, готов к работе. Путин подчеркнул, что "как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, в Европу сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа". Глава российского государства высказал уверенность в том, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.