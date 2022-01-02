ПРЕТОРИЯ, 2 января. /ТАСС/. Чрезвычайный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) с повесткой дня об отношениях с Мали, где Национальная учредительная ассамблея (НУА) предложила продлить нынешний переходный период на срок до пяти лет, состоится 9 января текущего года. Об этом говорится с коммюнике комиссии ЭКОВАС, опубликованном в воскресенье на ее портале.

"Комиссия ЭКОВАС приняла к сведению предложенный график по проведению выборов [в Мали], который был передан главой МИД Мали президенту Ганы и председателю ЭКОВАС Нане Акуфо-Аддо, - говорится в документе. - Чрезвычайный саммит ЭКОВАС по Мали состоится 9 января в столице Ганы Аккре". В коммюнике не раскрывается содержание послания военного руководства Мали лидерам стран-членов ЭКОВАС.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулайе Дион побывал 31 декабря в Аккре, где провел консультации с руководством Комиссии ЭКОВАС. По возвращению в Мали он заявил, что представил план по проведению в стране президентских и парламентских выборов, которые состоятся после завершения реформ и переформатирования малийской государственности. "Мы предлагаем пятилетний переходный период, - подчеркнул Дион. - Это согласуется с итогами НУА. Предлагаемый период станет основой для дальнейших переговоров с ЭКОВАС".

Национальная учредительная ассамблея проработала в Мали с 11 по 30 декабря. В ее итоговом документе содержится призыв продлить в стране нынешний переходный период на срок от шести месяцев до пяти лет. Пока официальных заявлений со стороны высших властей Мали по срокам переходного периода, который должен завершиться президентскими и парламентскими выборами, не было. Однако поступившие от НУА предложения выходят за рамки февраля 2022 года, который был установлен в ходе переговоров ЭКОВАС с военным руководством Мали в качестве даты проведения президентских выборов.

Угроза санкций

Два года назад власти Мали взяли на себя обязательство перед ЭКОВАС провести президентские выборы в феврале 2022 года. Однако в минувшем сентябре временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига заявил в штаб- квартире ООН, что малийский народ сам определит дату проведения выборов через учредительную ассамблею.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Мали Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период.

ЭКОВАС уже дважды вводило санкции против ряда членов военного руководства и переходного правительства Мали за невыполнение, по его мнению, ранее согласованных шагов по восстановлению в стране гражданского правления. Последний пакет санкций был принят 7 ноября на саммите сообщества. Одновременно ЭКОВАС обратилось с призывом к международным организациям, включая ООН и ЕС, поддержать его меры по давлению на власти Мали в целях скорейшего восстановления в стране гражданских институтов правления. Очередная встреча в верхах ЭКОВАС состоялась 12 декабря. По ее завершении председатель комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Бру сообщил журналистам, что главы государств договорились ввести новый пакет санкции против Мали, если президентские выборы не будут организованы до конца февраля 2022 года.