Премьер-министр Финляндии заявила о праве страны подать заявку на вступление в НАТО

ТАСС, 2 января. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране необходимо сохранять возможность подачи заявки на членство в Североатлантическом альянсе, теперь, когда военное сотрудничество с Европейским союзом активизируется. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Yle .

"Мы сохраняем возможность подать заявку на членство в НАТО. Нам необходимо дорожить свободой выбора и считать ее реальной, поскольку она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности", - сказала она.

Президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая с новогодней речью, также заявил, что линия Хельсинки во внешней политике и политике безопасности остается стабильной. По его словам, Финляндия, в частности, "сохраняет возможность подать заявку на вступление в НАТО, если решит так сама".