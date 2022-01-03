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СМИ: не менее 20 человек погибли в результате столкновений боевиков в Колумбии

По данным радиостанции Caracol, власти департамента Араука обратились за помощью к президенту страны Ивану Дуке

ГАВАНА, 3 января. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек стали в воскресенье жертвами конфликта между бывшими членами распущенной организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) и боевиками "Армии национального освобождения" (АНО) в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой. Об этом сообщила местная радиостанция Caracol.

По ее данным, власти обратились за помощью к президенту страны Ивану Дуке. В понедельник утром состоится заседание Совета безопасности, участники которого дадут оценку ситуации в регионе. Местные власти проинформировали, что некоторые жители департамента решили временно покинуть свои дома.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тысячи человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило с РВСК соглашение о мире.

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